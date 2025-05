Lies, graphic fabrications and gory disinformation to manipulate public opinion. Here's how ZAKA, a volunteer organisation founded on Zionist ideologies, helped Israel galvanise public support in the weeks after October 7.

